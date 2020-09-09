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CHP 97’İNCİ YAŞGÜNÜNÜ KUTLAYACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köklerini Kuva-i Milliye’den alan kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kuruluşunun 97.yıldönümünü kutluyor. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, kuruluş yıldönümü dolayısıyla 09 Eylül Çarşamba günü saat 09:30’da İskele Atatürk Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunacaklarını belirtti.Pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına özen göstererek gerçekleştirilecek programa, tüm parti üyelerinin ve Gelibolu halkının davetli olduğunu vurgulayan CHP İlçe Başkanı Parlak, “‘Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyen kurucu liderimiz Atatürk’ün mirasına sonsuza dek sahip çıkacağız. CHP, ülkemizin kurtuluş ve kuruluşunu gerçekleştiren, dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütlenmesidir.” dedi.Haber: Caner AKŞİT

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