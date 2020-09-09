Salı Pazarında Koronavirüs Denetimi

İlçemizde her hafta kurulan Salı Pazarında polis ekipleri pazarı denetledi. Ekipler, pazarcıları ve vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı. Sokağa çıkma yasağı öncesi Salı pazarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri de pazar yerine giderek denetim yaptı. Ekipler hem pazarcıları hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran ekipler, ürünleri vatandaşların seçmemesini istedi. Uyarılara rağmen bazı pazarcıların ve vatandaşların bu kurallara uymadıkları görüldü. Polis ekiplerinin kurallara uymayan vatandaşlar hakkında idari işlem başlattığı öğrenildi..Haber: Seda LİMAN ZENGİN