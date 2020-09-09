Geçtiğimiz günlerde İlçe Sağlık Merkezi otopark alanında incelemede bulunan Özacar, otopark yapımına Fen İşleri ekiplerine verdiği talimat doğrultusuyla başlattı.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Gazi Hasan Paşa Caddesi üzerinde yeni faaliyete başlayan içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerini barındıran sağlık kompleksinin bulunduğu bölgede, Özacar’ın talimatı ile araç yoğunluğu azaltmak amacıyla otopark alanı oluşturuyor.
Haber: Caner AKŞİT
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OTOPARKI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde İlçe Sağlık Merkezi otopark alanında incelemede bulunan Özacar, otopark yapımına Fen İşleri ekiplerine verdiği talimat doğrultusuyla başlattı.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Gazi Hasan Paşa Caddesi üzerinde yeni faaliyete başlayan içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlık Merkezlerini barındıran sağlık kompleksinin bulunduğu bölgede, Özacar’ın talimatı ile araç yoğunluğu azaltmak amacıyla otopark alanı oluşturuyor.