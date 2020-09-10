CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN KURULUŞUNUN 98. YILI KUTLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı dün ilçemiz iskele meydanı Atatürk Anıtı önünde CHP ‘nin kuruluşunun 98. yılında çelenk sunma töreni düzenlendi.Program CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.CHP İlçe Başkanı Parlak günün anlam ve önemini velirten bir konuşma gerçekleştirdi.Parlak konuşmasında; “Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923’te önce “Halk Fıkrası” adıyla kurulmuştur.1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fıkrası”,1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını almıştır.1927 yılında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik”, ve “Laiklik” CHP’nin dört temel ilkesi olarak benimsenmiştir.

1935 yılında “Devletçilik”ve “Devrimcilik” ilkeleri de eklenerek partinin ilkeleri altıya çıkarılmıştır.Partinin amblemi olan 6 ok bu ilkeleri simgelemektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran , hilafete son veren ulusal birliği saülayan partidir.

Çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değeri olan “Özgürlük”, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ile demokratikleşme kavramları içinde bulunduğumuz dönemde CHP’nin Türkiye’de kurumsallaştırmaya çalıştığı ve programlarında önemle vurguladığı başlıca ilkeler arasında yer almaktadır.

Bugünde hukukun üstünlüğüne, doğanın çevrenin insan hak ve özgürlüklerinin dokunulmazlığına ve barış dolu aydınlık yarınlara bir an önce ulaşmaktadır.İnsan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulması için 97 yıldır bu mücadelede destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Atatürk’ün “iki büyük eserimden biri” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin geriye ne kaldığı tartışmalıdır.

Zira kağıt üzerinde var görünen herşey” Tek adam rejimi” altında aslında yoktur.Bu yüzden yeni düzende hakda, hukuk da, adalet de anlamını yitirmiştir.

CHP, tarihimizin en köklü dönüşümü olan, egemenliğin kaynağını ulusta bulan Cumhuriyetin kurucusudur.Aydınlanmayı başlatan, devrimlerin öncüsü, Atatürk’ün en büyük eserinden biri olma özelliğine sahip partimiz, kuruluşun ve ulusal kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetin ve devletin edebi bekçisidir.

Bizi emperyal güçlerle iş birliği yapmakla suçladınız, bizim emperyalistlerle işimiz olmaz; partimizin kuruluşunda, Sakarya, Dumlupınar, İzmir’in dağlarında çiçekler ve Kıbrıs Beş Parmak dağlarında şehitlerimizin kanı ile yazılmış imzamız var.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığı için mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyor,İzmir’in Kurtuluşu’nun 98.nci, üyesi,ilçe başkanı,kurultay delegesi olmaktan onur ve gururduyduğum, kurtuluşun ve kuruluşun partisi, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti, demokrasimizin dev çınarı Cumhuriyet Halk Partimizib 97.kuruluş yıldönümü kutlu olsun.Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Atatürk Devrimleri,Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi “diyerek sözlerini sonlandırdı.

9 Eylül tarihini aynı zamanda İzmir’in kurtuluşu olarak da kutlayan CHP, buradaki programını İlçe Başkanı Parlak’ın konuşmasının ardından sonlandırdı.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN