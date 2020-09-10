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Hamzakoy Sahili 2.Etap Projesine Hazırlanıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hamzakoy sahil şeridi düzenlemesi ikinci etap projesi için Özacar “Önümüzdeki günlerde ilk adımı atacağımız 2021 yaz sezonunda halkımızın kullanımına sunmayı planladığımız, aydınlatma ekipmanları ve bitkisel peyzaj elemanları ile gerçekleşecek proje sahasında , teknik ekiplerimizle ön incelemede bulunduk.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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