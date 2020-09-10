KÖŞE YAZILARI 

Şarköy’de Orman Yangını

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Şarköy- Gelibolu sınırında Şarköy tarafında meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisiyle de hızlanınca korkuttu.İlçemiz sınırlarına sıçramaması için ilçemiz belediyesi ve belde belediyeleri arazözleri ile 18. Zırhlı Tugay dozerleri önlem alarak,yangının Gelibolu bölgesine sıçramasını engelleyerek, yangını kontrol altına aldılar.Yangın soğutma çalışmalarının gece de devam edeceği öğrenildi.
Haber: Caner AKŞİT

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