9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüydü.
İlçemizdeki siyasiler İzmir’in Kurtuluşu’nun 98. yıldönümünde mesajlar yayınladılar.9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüydü.
İlçemizdeki siyasiler İzmir’in Kurtuluşu’nun 98. yıldönümünde mesajlar yayınladılar.Belediye Başkanı Mustafa Özacar; “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesi destanının zirvesi olan 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlu olsun.”mesajını verdi.
MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ise İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.”dedi.
Haber: Hilal GEZER
Siyasilerden 9 Eylül Mesajı
9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüydü.