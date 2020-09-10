ÇOMÜ’DE VAKALAR ARTTI, ÇOMÜ ONLİNE EĞİTİM KARARI ALDI

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, koronavirüs vakalarında artış nedeniyle üniversitede online eğitim kararı alındığını açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, üniversite hastanesindeki hasta sayısının artışına dikkat çekti.Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, koronavirüs vakalarında artış nedeniyle üniversitede online eğitim kararı alındığını açıkladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, üniversite hastanesindeki hasta sayısının artışına dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında Çanakkale’nin diğer şehirlere oranla daha iyi durumda olduğunu kaydeden ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, “Ama burada da artış var. Ben şuanda hastanemizle ilgili verileri sizinle paylaşmak istemiyorum.Yoğun bakımlarımız doluyor.Hasta müracatları çok fazla “dedi.

“ONLİNE EĞİTİM KARARI ALDIK”

Yaşanan gelişmeler ışığında üniversitede online eğitim kararı aldıklarını belirten Murat, “Biz bugün bir karar aldık. Tabi bu kararda büyük oranda online eğitim sistemi .Yüz yüze olması gereken eğitimler konusunda hocalarımızı serbest bıraktık.Bazı fakültelerde online eğitimin yanı sıra , uygulamalı eğitimlerin yapılacağını ifade etti.

“BÖYLE BİR RİSKİ ALAMAM”

ÇOMÜ)Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat, üniversitenin en üst makamındaki biri olarak , risk alamayacağının altını çizerek “Lisanüstü eğitimin ve doktora eğitimlerinin yüz yüze olmasını istiyoruz.Bu eğitimlerin uzaktan olmasında bazı sıkıntılar olabilir.Bugün görüşülecek ve konu değerlendirilecek.Esnafımız çısından online eğitimlerin ciddi sorunları olacaktır.Bizim için ise insan çok kutsaldır.Bir vaka bizi çok üzer “Ben üniversitenin en üst makamındaki biri olarak böyle bir riski göze alamam”şeklinde konuştu.

İLÇEMİZDE DE ONLİNE EĞİTİM YAPILACAK”

İlçemizde bulunan Piri Reis Meslek Yüksek Okulun’da da 18 Mart Üniversitesi senatosunun aldığı kararı uygulayacaklarını söyleyen okul müdürü Doç. Dr. İsmail Elagöz şimdilik güz dönemimini online eğitimle yapacağız , bu konuda tüm hazırlıklar tamamlanmıştır, okulumuz akademisyenleri hepsi başarıyla eğitimlerini sürdüreceklerdir.”dedi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN