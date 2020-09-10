Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak Isparta’dan uğurlandı

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın naaşını taşıyan uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na indi. Burada şehidin hakim eşi, kızları ve kayınvalidesini alan uçak, Çanakkale’ye hareket etti.Suriye’nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın cenazesi Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla Isparta’ya gönderildi. Saat 13.25 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inen uçağı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri erkan ve şehidin ailesi karşıladı. Isparta Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan şehidin eşi Emine Erdoğan ayakta durmakta güçlük çekerken, sağlık görevlileri bir an olsun şehidin eşini yalnız bırakmadı. Şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesini alan uçak, şehidin memleketi Çanakkale’ye doğru hareket etti. Şehidin kayınvalidesinin uçağa tekerlekli sandalye ile bindirildiği görüldü. Vali Seymenoğlu da şehidin ailesine uçağa kadar eşlik etti

İLÇEMİZDEKİ SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “İdlib’de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan Çanakkale’li hemşehrimiz Tuğgeneral Sezgin ERDOĞAN’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”mesajını verdi.

Haber Merkezi