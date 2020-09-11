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Kontroller Gece Gündüz Sürecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde , İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dünden başlayan denetimler yapıldı

İlçemizde , İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dünden başlayan denetimler yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gelibolu Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Sağlık İlçe Müdürlüğünde çalışanlarından oluşan ekipler, çarşı içindeki ve sahil boyundaki kafelere, berberlere,fırınlara,otellere, lokantalara ve retaurantlara , kısacası ilçenin yoğun noktalarında denetimlerde bulundular.
Ekipler özellikle İskele Meydanı,Atatürk Caddesi, Hamzakoy Sahilindeki kafelere, denetimlerini sıklaştırdı.Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakılırken, ticari taksiler içinde bilgilendirme yapıldı. Otobüs şoförleri ve yolcular tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı’nun genelgesi doğrultusunda yapılan denetimler hafta boyunca yoğun olarak gece ve gündüz ekipler tarafından denetlenecek. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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