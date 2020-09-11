Eylül ayında yüksek nem bunalttı plaj ve sahiller doldu

Hava sıcaklığının caddelerdeki elektronik termometrelerde 38, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldüğü ilçemizde , yüzde 60 nem ile birleşince bunalttı. Ana cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar plajları, öğle saatlerinden itibaren doldurmaya başladı.

Şemsiyenin altında olmalarına rağmen nemin rahatsız ettiği bazı vatandaşlar sandalye ve şezlonglarını denize taşıdı.

Suyun içinde sandalye ve şezlonglarına uzanan vatandaşlar, saatlerce denizden çıkmadı. Bazı vatandaşlar şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih ederken, kimileri güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Haber: Caner AKŞİT