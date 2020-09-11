Palamut bolluğu tezgahları şenlendirdi

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla bolluk yaşanan palamut, tezgahlarda tanesi 10 liradan satılıyor

İlçemizde sezon başında tanesi tezgahlarda tanesi 20 liradan satılan palamutun fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle yarı yarıya düştü.

Denize açılan tekneler limanlara kasalarca palamutla dönmeye başlayınca balığın fiyatı 10 liraya kadar indi.

Balıkçı tezgahlarında balıkçıların muhabirimize yaptığı açıklamada, palamut bolluğunun tezgahları şenlendirdiğini söyledi.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten balıkçı tezgahtarı , “Palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Boyuna göre 10 liradan tezgahta yerini aldı. Fiyatlardan hem balıkçılar hem vatandaşlar memnun. İnşallah balığın bol olduğu bir sezon geçireceğiz.” dedi.

Balıkçılar palamutun fiyatının gelecek günlerde daha da düşebileceğini ifade etti.

Tezgahlarda en çok palamutun talep gördüğünü dile getiren balıkçılar , “Geçen yıla göre palamut daha bol çıkıyor. Fiyatlarda da buna bağlı düşüş var. Vatandaşlarımızı ucuz balık almaya davet ediyoruz. Bir palamut yarım kiloya yakın. Bu bolluk herkesi sevindiriyor.” diye konuştu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN