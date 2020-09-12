KAÇAK İÇKİ OPERASYONU!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçemizde şüpheli bir şahsın adres aramasında çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.Şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ö.Ü’nün ikamet ve müştemilat aramasında, çeşitli markalarda 7 litre viski, 2 adet yetmişlik viski, 1 adet otuz beşlik votka ve 1 adet yetmişlik rakı ele geçirildi. Ayrıca, 5 adet çeşitli ölçeklerde içki yapmaya yarayan dereceli ölçüm kabı, 1 adet termostat saati olan ibrik, 17 adet (35,50 ve 100 cl) boş içki şişesi, 6 adet plastik ve cam şişe içerisinde 9 lt lik kırmızı renkli likör,1 litrelik cam kavanoz içerisinde bulunan gliserin, 5 adet her birinde 10 litre bulunan alkol olduğu değerlendirilen plastik bidonlar,2 adet 10 litrelik alkol olduğu değerlendirilen bidon, 3 adet 19 litrelik bidonlar içerisinde bulunan şarap, 5 adet toplamda 25 litre plastik kap içerisinde bulunan likör, 10 litrelik şarap, 2 adet toplamda 30 litrelik alkol olduğu değerlendirilen içki, 3 adet 5 litrelik plastik şişelerde bulunan etil alkol, plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 115 litre alkol olduğu değerlendirilen içki bulundu.

İçkilere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce el kondu. Şüpheli şahıs (Ö.Ü) ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konu ile ilgili incelemenin sürdüğü bilgisi verildi.

Haber Merkezi