EBA Destek Noktası Erişim Sorunu Olan Öğrencilere Çözüm Oluşturuldu

EBA Destek noktası Gelibolu Merkez ,Bolayır ve Evreşe’deki okullara kuruldu.İnternete bağlanamayan ve teknoloji erişim eksikliği yaşayan öğrenciler için Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü imkan sağladı.Gelibolu merkez, Evreşe ve Bolayır’daki okullar da dahil olmak üzere 17 okulda EBA destek noktaları sayesinde, internet ve teknoloji erişimi olmayan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.Gelibolu merkez, Evreşe ve Bolayır’daki okullar da dahil olmak üzere 17 okulda EBA destek noktaları sayesinde, internet ve teknoloji erişimi olmayan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.Gelibolu Merkez, Evreşe ve Bolayır olmak üzere 17 okulda EBA DESTEK NOKTASI oluşturuldu.

Evlerinden uzaktan eğitime katılamayan internet erişimi sorunu olan öğrenciler okullarında kurulan EBA DESTEK NOKTASINA gelip canlı dersine katılabiliyor.Okul yetkilileri tüm öğrencilerin bu konuda birbirini bilgilendirmesini istiyor.

EBA destek noktası nedir, nasıl öğrenilir?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturduklarını duyurdu. 81 ilde kurulan EBA destek noktası uzaktanegitim.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebiliyor.

Corona virüs salgını nedeni ile eğitimlerine uzaktan eğitim modeli ile evlerinde devam eden öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu. EBA destek noktasında teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilere gerekli imkanlar sunulacak.

EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA destek noktasında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor. Bu alanlar okulların tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı 18 Eylül’e kadar okulların kapalı olması nedeniyle eğitim EBA TV üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor.

EBA DESTEK NOKTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

81 ilde şu anda 1420 EBA destek noktası kuruldu. Öğrenciler ve veliler bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, ‘uzaktaneğitim.meb.gov.tr’ adresinden öğrenebilirler.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN