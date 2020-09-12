OKUL SERVİS HİZMETLERİ YETKİ BELGESİ ALMA TARİHİ ERTELENDİ

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever okul servis hizmetleri için; yetki belgesi alma zorunluluğunun tarihinin ertelendiğini açıkladı.İşsever açıklamasında; “12 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle okul servis araçlarında aranan üç nokta emniyet kemeri, oturmaya duyarlı sensör, iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı, beyaz cam Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çercevesinde alınan Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu 03 Eylül 2021 tarihine,Belediye sınırları dışına/dışından yapılacak taşımalı eğitim kapsamında okul servis hizmetleri için yetki belgesi alma zorunluluğu 30 Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.”açıklamasında bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN