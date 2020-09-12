Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Siyasiler Van’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere başsağlığı diledi.Belediye Başkanı Özacar;”Van’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifalar dileriz. Ulusumuzun başı sağolsun.”dedi.Siyasiler Van’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere başsağlığı diledi.Belediye Başkanı Özacar;”Van’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifalar dileriz. Ulusumuzun başı sağolsun.”dedi.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak “Van Çatak’ta teröristlerle çıkan çatışmada birYüzbaşımız ve iki Uzman Çavuşumuz şehit olmuştur.Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerimize acil şifalar dilerim.”dedi.MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür “Van Çatak İlçesinde Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’nda şehit olan J.Yzb.Mahmut Topçu’ya, J.Uzm.Çvş.Sezer Uçar’a,J.Uzm.Çvş.Yusuf Uyar’a Allah’tan rahmet, yaralanan J.Yb Muammer Özdil’e acil şifalar diliyoruz.”dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN