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Okullara Modern Basketbol Sahaları Kazandırılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım programları doğrultusunda ilçemiz 26 Kasım İlkokulu, Piri Reis İlkokulu ve Namık Kemal Ortaokuluna çift taraflı modern basketbol sahaları yapımı tamamlandı.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü“Daha çok gencimizi sporla tanıştırmak ve daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Grupbaşkanvekilimiz Sayın Bülent Turan, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanımız Sayın Naim Makas’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”sözlerini ifade etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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