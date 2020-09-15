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Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99.Yıldönümü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99.yıldönümünde Başkan Özacar ve CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak bir mesaj yayınladı. Özacar mesajında; “99.yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”dedi.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ise mesajında; “Top sesleri Ankara’dan duyulurken cepheden de TBMM’den de vazgeçilmemiştir. Bu inadın tacı olan Sakarya Zaferi’nin 99. Yılı kutlu olsun.. SakaryaMeydanMuharebesi’nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz…”dedi.Haber: Hilal GEZER

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