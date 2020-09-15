19 Eylül Gazileri Anma Günü Törenine ait Program Belli Oldu

Tören saat 10:45’te 2.Kolordu Komutanlığı Karargah binası önünde toplanma ile başlayacak.

Saat 11:00’de çelenklerin sunulmasının ardından 11:10’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenecek.11:15’te bir gazi tarafından günün anlam ve öneminin belirtilmesi konuşması yapılacak ve törenin birinci bölümü son bulacak.

Törenler saat 11:45’te askeri şehitlikte devam edecek.İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya Gelibolu Şehitliği anı defterini imzalayacak ve en yaşlı gaziye çiçek buketi sunacak.

Daha sonra ilçe Müftülüğünce görevlendirilecek kişi tarafından şehit ve gazilere dua okunacak.Duanın ardından kabirlerine karanfiller bırakılacak ve törenler son bulacak.

19 Eylül Perşembe günü resmi daireler askeri birlik ve karargahlar özel iş yerleri, deniz araçları ve meskenler Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılıp, gece de aydınlatılacak. Haber: Ali GEZER