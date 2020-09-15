İl Sağlık Müdürü Taşçı’dan Gelibolu Devlet Hastanesi’ne Ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Taşçı Gelibolu Şehit Koray Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu.Hastanedeki tüm birimleri yerinde gezerek verilen sağlık hizmetiyle ilgili uygulama ve tedbirleri yerinde değerlendirdi.Hastanedeki yatan hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Taşçı hastane girişinde ateşi ölçülerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastaneki birimleri ziyaret etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN