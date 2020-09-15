Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre; 12 Eylül 2020 tarihli ve 31242 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğü geçici 1. maddesi fıkrasında yer alan 30.06.2020 ibaresi 30.06.2021 olarak değiştirildi. Buna göre okul servis araçlarından;

-Üç nokta emniyet kemeri bulundurma,

– Her koltukta oturmaya duyarlı, sensörlü sistemler bulundurma.

-İç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma.

-İç makanı gösteren beyaz cam kullanma .

Sürücülerin;

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çercevesinde alınan Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu 03.09.2021 tarihine kadar;

Belediye sınırları dışına/dışındanyapılan okul servis hizmetleri için yapılacak taşınmanın şehirler arası veya şehir içi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırmave Alt Yapı Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığıyetki belgelerin birine sahip olma zorunluluğu 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.”bilgisi verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN