ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

İlçemizde Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarını periyodik olarak sürdüen, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerini ve çevrelerini özel olarak hazırlanmış kimyasal maddelerle temizlenip dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların sıcak gitmesinden dolayı ve koronavirüse karşı önlem almak amacıyla oluşabilecek koku ve bakterileri önlemek, kentin daha temiz bir havaya kavuşturulması amacıyla çöp konteynerlerini yerinde dezenfekte ediyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının da amaçlandığı çalışma kapsamında, çöp konteynerleri bulundukları alandan uzaklaştırılmadan dezenfekte ediliyor.

Yetkililer, bu uygulama ile konteynerlerin farklı bir alana taşınarak aynı işlemin gerçekleştirilmesi ve yerlerine geri getirilmesi sırasında zaman kaybedilmesinin ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçildiğini belirttiler.

Sıcak havayla beraber daha da artan çöp kokusu ve oluşan mikroplara karşı çöp konteynerleri temizleme çalışmalarının daha sık yapıldığı bildiren yetkililer, açıklamada; yapılan temizleme çalışması ile çöp konteynerlerinin, uygulamanın konteynerlere dezenfektan ve koku giderici sıkılmasının ardından toz kireç serpilerek gerçekleştirildiğini belirttiler.. Haber:Caner AKŞİT