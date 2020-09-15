Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

İlçemizdeki siyasiler Hakkari Yüksekova’da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı ilettiler. Özacar mesajında; “ Hakkari’de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ulusumuzun başı sağolsun.”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak “HakkariYüksekova ‘da hain terör örgütü PKK ile girilen çatışmada Şehit düşen Jandarma Astsubay Sinan AKTAY ‘a Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Milletimizin Başı Sağolsun.”dedi.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür; “Hakkari Yüksekova’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan AKTAY’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz…”dedi.

Haber: Caner AKŞİT