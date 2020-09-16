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Kavak köy Mevkiinde Yangın

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İlçemize bağlı Kavakköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 orman yangın ihbar hattını aradı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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