“Çanakkale’mizin Her Bölgesine Hizmet Ulaştırmaya Gayret Ediyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Gökçeada projelerinin onaylandığını müjdeledi. Pandemi sürecine rağmen yatırımlara ve projelere devam ettiklerini ifade eden Turan, “Köylü hemşehrilerimiz bu milletin efendileridir. Onlara hizmet etmek, yaşamlarını kolaylaştırmak bizim görevimiz. Merkez ve köyler arasında yatırım noktasında bir fark gözetmiyoruz. KÖYDES projelerimizle birlikte daha modern daha gelişmiş köylerimiz olacak. Türkiye’nin en büyük adası Gökçeada’mız; denizi, doğası, tarihi ve huzurlu atmosferiyle önemli bir merkez. Gökçeada’nın eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı gibi her alanda yatırım alması için gayret ediyoruz. KÖYDES desteği Gökçeada’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

Projede kapsamında; Bademlik Köyü köy içi istinat duvarı yapımı, Yeni Bademli Köyü girişi 3000 m2 kilit parke taş yapımı, Uğurlu Köyü köyiçi yolları 1500 m2 kilit beton parke taş yapımı, Uğurlu Köyü içme suyu terfi hattı ve terfi binası yapımı, Dereköy köyiçi yolları granit küp taş yapımı, Şirin Köyü köyiçi içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmalarının ihaleleri yapılarak yer teslimleri yapıldı.Haber Merkezi