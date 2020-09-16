Palamut tezgahlarda! Hamsi bekleniyor

İlçemizde av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.İlçemizdeki , tezgahları palamut süslerken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle birlikte, hamsinin de avlanarak tezgahlarda olması bekleniyor. 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonu ile birlikte, ilçemizdeki balıkçıların ağları balıklarla dolarken, tutulan balıkların satışı ile ilgili de yoğunluk yaşanıyor.ÖzellikleGelibolulu balıkçıların ağlarını bu sezon palamut balığı doldurdu. Palamudun yansı sıra mezgit ve istavritte yaşanan bolluk, balıkçı tezgâhlarını da şenlendirdi. Palamudun tanesi 15-25 TL arasında satılırken, istavritin kilosu 30, mezgit 20 TL’den satılıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, deniz suyu sıcaklarının düşmesiyle vatandaşlar ve balıkçılar, hamsiyi bekliyor. Vatandaşlar, Karadeniz hamsisini beklerken, İstanbul ve İzmir’den gelen hamsiyle bir nebze de olsa bu özlemini gideriyor. Marmara’dan gelen az sayıda hamsi, kilosu 25-30 TL’den kısa sürede alıcı buluyor. Balıkçılar, Karadeniz hamsisinin, yaklaşık 1,5 ay sonra tezgâhlarda yerini alacağını belirtti.