Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Ahilik Haftasını kutladı.Nalbant; “Esnaf ve sanatkar birbirine yakın olabildikçe ahilik değerlerini yaşatır. Birbirimizin derdini dinledikçe, halini hatrını sordukça ahiyiz…

Esnaf mahallesinde,sokağında, çarşısında herkes için bir yardımcı, bir hayırlı işler dileği, bir selamdır…

AHİLİK CANDAN BİR SELAMDIR…”açıklamasında bulundu.Haber Merkezi