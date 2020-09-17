Gelibolu Fen Lisesi Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çanakkale Vali Yardımcısı Genel Sekreteri Abdullah Köklü,Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Gelibolu Fen Lisesi İnşaatı’nda incelemelerde bulundu. Abdullah Köklü, burada il özel idaresi yetkililerinden bilgi aldı. Abdullah Köklü incelemelerin ardından çalışma alanından ayrıldı.

Haber Merkezi