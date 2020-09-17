GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Fen Lisesi Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Vali Yardımcısı Genel Sekreteri Abdullah Köklü,Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Gelibolu Fen Lisesi İnşaatı’nda incelemelerde bulundu. Abdullah Köklü, burada il özel idaresi yetkililerinden bilgi aldı. Abdullah Köklü incelemelerin ardından çalışma alanından ayrıldı.
Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Çardak ve Lapseki Belediye Başkanlarından Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Yeter Deligöz ‘den Adaylık Açıklaması

buyukzafer 0

Şehit Koray Onay’ın Adı Yeni Parkta Yaşatılacak

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.