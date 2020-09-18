Yakup Paşa Hamamı Çevresi’nde Temizlik Çalışmaları Yapıldı

Belediye ekipleri dün tarihi Yakup Paşa Hamamı çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.Temizlik çalışmalarını yerinde gözlemleyen Özacar “Zamana tanıklık eden tarihsel dokuların korunması ve bu eserleri gelecek kuşaklara teslim edilmesi gerektiğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu düşünce doğrultusunda tarihi Yakup Paşa Hamamı ve çevresini temizleyen ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek kendilerine kolaylıklar diledim.”sözlerini ifade etti.

Haber Merkezi