Denetimler Devam Ediyor

Icisleri Bakanllığı tarafından tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de dün denetimler yapıldı. , 17/09/2020 Perşembe günü, “Sağlık için Hepimiz icin” mottosu ile,tüm yurt genelinde, kafeler, pastaneler, fırınlar, , lokantalar, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahcesi, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berberler, kuaförler (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak sekilde, pandemi kurallarina uyulup uyulmadigi ile ilgili kapsamlı denetimler yapıldı.

İlçemizde pandemi kurallarına uymayan iş yerleri uyarıldı.Haber Merkezi