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CHP İlçe Başkanı Parlak’ın Gaziler Günü Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Parlak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Haber Merkezi

CHP İlçe Başkanı Parlak mesajında; “19 Eylül’ün yurdumuzun her yerinde Gaziler Günü olarak kutlanması, kalbimizde ki yerleri her daim farklı olan kahraman şehitlerimize, gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkânı vermektedir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu Vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve cesaret ile birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı sürdürüyoruz. Bu asil gerçeği hakkıyla bilen Aziz Türk milleti, vatanını canından yüce sayarak şehitlik makamı ve gazilik mertebesine ulaşan öz evladı askerine sevgi, saygı ve şükran duygularıyla bağlanmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.” dedi.

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