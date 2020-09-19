GÜNCEL HABERLER 

Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç Pençe Kaplan Harekat Bölgesi’nde pkklı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldular.Bunun üzerine Özacar şehitlerin ailesine ve Türk Milletine başsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında; “ Pençe Kaplan Harekat Bölgesi’nde pkklı teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit olmuştur.
Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”dedi.
Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

buyukzafer 0

Trafik Polisleri Trafik Denetimlerini Sıklaştırdı

buyukzafer 0

80’lik maratoncu babaanne gençleri geçince aldığı tepkileri anlattı: Aa yaşlı teyze bizi geçti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.