Özacar’dan Başsağlığı Mesajı

Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç Pençe Kaplan Harekat Bölgesi’nde pkklı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldular.Bunun üzerine Özacar şehitlerin ailesine ve Türk Milletine başsağlığı mesajı iletti.Özacar mesajında; “ Pençe Kaplan Harekat Bölgesi’nde pkklı teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit olmuştur.

Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”dedi.

Haber Merkezi