Karainebeyli Köyü’nde Kapalı Sulama Sistemine Start Verildi

CHP İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ilçemize bağlı Karainebeli Köyü’nde kapalı sulama sisteminin yapımına startı verdiler.İl Genel Meclis Üyeleri Öner ve Sayın “Gelibolu yarımadasında ilk ve tek karainebeyli köyü kapalı sistem sulama sisteminin yapımına start verdik .Olmaz denileni olduruyoruz- yapılamaz denileni yapıyoruz.”dediler.

Haber Merkezi