2. KOLORDU KOMUTANI TÜMGENARAL MUSTAFA OĞUZ KAYMAKAM KILINÇKAYA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

2. Kolordu Komutanı Tümgeneral sayın Mustafa OĞUZ KaymakamHakan Kılınçkaya’ya iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya 2. Kolordu Komutanı Mustafa Oğuz’u makamında ağırladı ve bir süre sohbet ettiler.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz’a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi..Haber Merkezi