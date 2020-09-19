Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Gaziler Günü Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında; “Kahraman Gazilerimiz Türk milletinin tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethederek, devletler kurmuş, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Gazilerin, fedakarlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini vurgulayan, Sürücü şunları kaydetti:.Kahraman Gazilerimiz Türk milletinin tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethederek, devletler kurmuş, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Gazilerin, fedakarlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini vurgulayan, Sürücü şunları kaydetti:

“Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza anlayışla bugün de istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktadır. Askerlerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz’daki direnişi bunun en güzel örneğidir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, ‘Allah onlardan razı olsun’ diyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”