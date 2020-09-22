Yüz yüze Eğitimde ilk ders zili Anasınıfı ve Birinci Sınıflar için Çaldı

Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ilçemizde ve tüm yurtta ana sınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda eğitim başladı. Velilerinin okula getirdiği öğrenciler, sınıflara alınmadan önce dezefenktan kullanarak maskelerini değiştirdi.Okullarda yüz yüze eğitim ana sınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda Pazartesi günü (dün)başladı. İlçemizde öğrenciler sabah saatlerince aileleri ya da yakınları tarafından okula getirildi.

Okul girişinde öğretmenler ve idareciler tarafından karşılanan öğrenciler okula alınırken, veliler ise pandemi tedbirleri kapsamında alınmadı.

Öğrenciler girişte dezenfektan ile ellerini temizlerken, sınıflara alınmadan önce maskelerini değiştirdi.

‘İlk gün hatırası

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda okula başlayanlar öğrenciler kadar aileleri ve yakınları heyecan yaşadı.Okul önünde veliler çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileyip, sağlıklı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum dedi ve ekledi.Mini mini birler ve sevimli okul öncesi öğrencilerimiz bugün eğitim öğretimin hayat boyu sürecek yolcuğuna ilk adımlarını attılar. Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onların ışıl ışıl dünyalarına destek olmak için salgın süreci sağlık ve temizlik önlemleri ile biz hazırız, ya siz? Salgını birlikte aşacağız, okulları birlikte açacağız..”mesajını verdi. Haber Merkezi