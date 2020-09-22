Ak Parti 6.Olağan Gençlik Kolları Kongresini Gerçekleştirdi

Gelibolu Ak Parti İlçe 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Cumartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda saat:18:00’de gerçekleşti.Gelibolu Ak Parti İlçe 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Cumartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda saat:18:00’de gerçekleşti.

Kongrede yeniden Fırat Doğan Yıldız Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına getirildi.Kongre koranavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti.İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün konuşmasının ardından,

Yeniden İlçe Gençlik Kolları’na seçilen Yıldız konuşmasında; “Göreve geldiğimiz 2018’den bu yana seçim progranlarımı, futsal gençlik şöleni, yeni seçmen programları, mahalle ve köy çalışmaları,ramazan ayında düzenlediğimiz sahur la daha birçok saha ve gençlik programları icra edip ekibimizle birlikte durmadan çalıştık.5.dönem başkanlık seçimlerimizde bizlerle yol yürüyen tüm gençlerimize, duruşundan taviz vermeyen Yönetim Kurulu arkadaşlarıma,beraber görev yaptığımız ilçe başkanlarımıza ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.”diyerek teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi.

Kongre toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.

Gelibolu İlçe 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresine İl Başkan Yardımcıları Ömer Göktürk, Çetin Durgut, Ertuğrul Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Ak Parti İl Başkanı Naim Makas ve Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri Bülent Çetin ve A.Tamer Altunay , Eceabat İlçe Başkanı Ilker Güven, Eceabat Gençlik Kolları Başkanı Özhan Aydemir, Lapseki Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Oğuzhan Çırak katıldı.