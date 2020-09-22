“KILIÇDAROĞLU ATATÜRK DEMEM DİYEN KAFTANCIOĞLU’NU DUYMADI BİLE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, büyük bir coşkuyla gerçekleşen Ayvacık 7. Olağan Kongresine ardından Bayramiç 7. Olağan Kongresine katıldı.Kongrede konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “AK Parti teşkilatlarının 19 yıllık tarihi bir onur tarihidir. Teşkilatlarımız bu güzel davanın yılmaz savunucularıdır. Kongreler teşkilatımızın adeta check-up’ının yapıldığı özel günler. Daha güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik. Bundan sonraki dönemde de daha büyük bir heyecanla yola devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 yıl seçimsiz bir dönemi Sayın Erdoğan liderliğinde güçlü teşkilatlarımızla uyum içerisinde değerlendireceğiz. Bazıları erken seçim iddialarını ortaya atıyor. Hayır, kaptan sağlam bir şekilde dümenin başında. 3 sene Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında hizmete, siyasete devam edeceğiz inşallah.” dedi.