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Kavakköy beldesinde öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Kavakköy beldesinde öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.Belde belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtım, öğrenci ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirlere uyulmasının önemine dikkati çekti.Yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Kopça, “Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Belirlenen ve alınan tedbirlere herkesin uyması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Haber Merkezi

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