Taleplerini Bildirdiler

CHP İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın taleplerini Devlewt Su İşleri 252.Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirdiler.

Meclis Üyelerinin ilk talebi;Mülkiyeti Devlet Su İşleri 252.Şube Müdürlüğü’ne bğlı olan Fındıklı Göleti’nden bölgede yapılmakta olan açık sulama sulu ziraatin bölgede mevcut su kaynaklarının azalması nedeniyle suyun daha tasarruflu kullanılabilmesi amacıyla Fındıklı Göleti Kapalı sulama sistemi yapoılması çin gerekli çalışmaların başlatılması konusu ilk talepleriydi.

İkinci talep; ilçemiz ve köylerinin böğürtlenlik ve çalılık bitki örtüsü ile kapanan dere yatakları taşkın tehlikesi yaratmaktadır.Tespit edilip ıslah çalışmalarının yapılmasıydı.Üçüncü talep; ilçemiz ve köylerinde dere ıslah çalışmaları kullanılmak üzere bir ay süre ile sallama kepçenin tahsis edilmesini talep ettiler.

Gelibolu Belediyesi tarafından ıslahı yapılan ilçemize bağlı Sülemaniye Köyü dere yatağının korkuluk demirleri bulunmamakta bu durum tehlike arz etmektedir.Korkuluk demirlerinin yapılmasıve tahsis edilmesini talep ettiler. Beşinci ve son talep; Bayramiç Köyü’nde projelendirme aşamasına gelen gölet yapımına öncelik verilmesini talep ettiler.Haber Merkezi