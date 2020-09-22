Kapalı Spor Salonumuz Yenisi Yapılmak Üzere Yıkılıyor

1970 li yıllarda yapılan, bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan bir çok hatıranın yaşandığı ilçemizdeki kapalı spor salonu yenisinin yapımı için yıkım işlemine başlandı.

Yeni yapılacak olan gençlik merkezi kapsamında kapalı yüzme havuzu, kapalı ve açık okçuluk alanları ile birlikte ekonomik ömrünü tamamlaması gerekçesiyle kapalı spor salonunun da yıkılmasına karar verilmiş ve bu çerçevede yıkımına başlanmıştır. Haber Merkezi