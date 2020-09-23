Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi 23 Uzman 29 Doktorla 24 Saat Görev Başında

İlçemiz Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi pandemi döneminde de hız kesmeden gece gündüz çalışıyor.

Hastane dışında yapılan bazı yorumlara ve dedikodulara aldırış etmeden çalışmalarını sürdüren,23’ü uzman olmak üzere, 30 doktorla halkımıza hizmet veren genç kadrosunda;

4 Genel Cerrahi, 2 Anestezi, 2 Ortapedi, 2 Uroloji, 3 Dahiliye,2 Çocuk, 2 Kadın Doğum, 2 Acil Uzmanı, 1 Beyin, 1 Göz, 1 Fizik Uzmanı ile 1 Yoğun Bakım Uzmanı ve acilde hizmet veren 6 ayrı doktorla 24 saat görev veriyorlar.

Pandemi dönemi nedeniyle yeni bir çalışma düzenine girilmesine rağmen doktorlarımız 12 branşta hastalara hizmet vermeye devam ediyorlar.

Acil serviste yeni bir uygulamaya giden Başhekimlik , buradaki doktor sayısını da artırarak hergün acilde 2 doktor bulundururken, hergünde bir uzman doktorunda nöbetçi uzman olarak 24 saat bulundurulması uygulamasına geçti.

Vatandaşlar arasında konuşulan bir yanlış bilgide,

“Koronavirüs nedeniyle hastanede ameliyat yapılmıyor…!Denmesi….

Başhekim Demirca , “Her türlü acil ameliyatlarla , hastaya rahatsızlık veren ve ileride daha kötü sonuçların doğmasına neden olabilecek ve yapılması gerekli olan her ameliyatın yapıldığını anlatıyor.

Özellikle de çeşitli kazalarda , adli olaylarda , yaralanmalarda , heran gece gündüz ameliyatlar yapılmakta…

COVID-19’DA NELER OLUYOR?

Başhekim Burak Demirca; “Covid-19’un başlamasıyla birlikte, geliştirilen tedbirler kapsamında hastanemize mürecaat eden herkezin tetkikleri anında yapılmakta ve Covid-19 için ayrılan hastaneye sevk ediyoruz.Kesin tanı konduktan sonra, hastalarımızı önce evlerinde karantinaya alıyoruz.Sağlık Müdürlüğü’de , bu hastaların bulaş verebilecekleri, temas ettikleri kişileri tespit ederek onları da gözlem altına alıyorlar, dedi.

Belirtileri eğer ağır bir seyir göstermiyorsa , hastayı 5 gün hastaneye aldıklarını burada kaldığı 5gün içinde önemli bir seyirde göstermiyorsa evlerine göndererek 14 günde evde tutuyoruz, evde izole ediyoruz.Tabii verdiğimiz ilaçları kullanıp kullanmadığı, evinden çıkıp çıkmadığını sıkı takip ediyoruz, diyen Demirca:

“Çok şükür ilçemizde bu konuda canımızı acıtacak, sonucu ölümle sonuçlanacak korkutucu bir vaka yok. Ama evlerinde tedavi gören gruplar var.

İlçe halkına da seslenen Demirca;

“Lütfen üç şarta mutlaka uyunuz.Maske -mesafe ve hijyen çok önemli, bana Covid-19 gelmez demeyin, ben hasta olmam demeyiniz.Bu konunun hiç şakası yok”diyor.

Hastanede yeni bir yenilikte, tomografi oldu.Bir yıldır hastaneye bir tomografi cihazı getirmek için verdiğimiz uğraşımız nihayet başta Sayın Milletvekilimiz ve Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan’ın çabalarıyla gerçekleşti.Şimdi hastalarımızın tanıları da daha hızlı ve daha kolay ve doğru diyor,diyen Dr.Demirca;Yeni taleplerimiz var, özellikle bir kardiyolog,KBB ve nöroloji uzmanı için yakında geleceğine inanıyoruz,dedi.

Tomografi’nin gelmesi sonucu hergün Gelibolu’dan, Çanakkale ve Keşan’a giden 30-35 kişininde gitmediğini söyleyen Dr.Demirca; “Genç ama tacrübeli, başarılı bir ekibimiz var.Hastanemizde yapılan ameliyatlardaki başarımız çok yüksek,

Hastanemiz sınıfında Sağlık Bakanlığı denetimlerinde ilimizde en yüksek puanı almaktadır.”diyor.

İlçe halkına verdikleri hizmetle bu pandemi döneminde başarılı geçiren ilçemiz devlet hastanesi personeli çalışmalarına halkımızında yardımcı olmalarını istiyoruz.”dedi.

Fedakarca gece- gündüz çalışan tüm doktorlarımza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza destek vermek için mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım.Vaka sayımızı en aza düşürerek bu müsübetten nasıl kurtulmamız gerektiğine inanarak, sabırla kısıtlamalara katlanmalıyız.”diyen Dr.Demirca;

“Bu hastalık halkın göstereceği sabır ve tedbirlere uyumlarıyla ancak yenilecektir.Önümüzde zor günler var.Onları da halkımızın göstereceği inanç ve azimle yenebileceğiz.”diyor.

Biz de bir kez daha halkımızı uyararak, sesleniyoruz. Halka açık mekanlarda (kahve, restaurant- ulaşım araçlarında ) maskesiz oturmayın, mesafesiz oturmayın, ellerinizi en az günde 7- 8 kez sabunla yıkayınız.

Haber Merkezi