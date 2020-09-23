Evreşe Kabuk Değiştiriyor

Evreşe Beldesinde üçüncü kez Belediye Başkanı seçilen Dr.Ali Kamil Soyuak;

“Evreşe’yi, bölgenin en şirin kenti yapacağız.Parklarıyla, spor kompleksleriyle ile, sosyal yaşamın cazibe merkezi olması için çalışıyoruz.

Evreşe; Gelibolu’nun değil Trakya’nın en güzel beldesi olacak, bu konuda planlamalarımız tamamlanıyor,sayın milletvekilimiz Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan’ında bize verildiği katkı ve desteklerle Evreşe’yi bölgenin cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.Evreşe huzurunun, dinlenmecenin yaşanabilir bir beldesi, olarak anılacak, dedi.

Başkan Dr.Ali Kamil Soyuak;

2021 yılı sonuna kadar yapmayı planladığımız projelerimizle hedeflediğimiz yere doğru gidiyoruz, diyor.

Evreşe’de, ekonomiye de canlılık getirecek,işsizliğe son verecek yeni iş sahaları açılmasına da öncülük yaparak vatandaşlarımızın yaşamlarına da yeni katkılar sağlayacağız, diyen Soyuak;”Durmak yok, yola devam!”diyor.

Haber Merkezi