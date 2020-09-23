GÜNCEL HABERLER 

Evreşe Kabuk Değiştiriyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Beldesinde üçüncü kez Belediye Başkanı seçilen Dr.Ali Kamil Soyuak;
“Evreşe’yi, bölgenin en şirin kenti yapacağız.Parklarıyla, spor kompleksleriyle ile, sosyal yaşamın cazibe merkezi olması için çalışıyoruz.
Evreşe; Gelibolu’nun değil Trakya’nın en güzel beldesi olacak, bu konuda planlamalarımız tamamlanıyor,sayın milletvekilimiz Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan’ında bize verildiği katkı ve desteklerle Evreşe’yi bölgenin cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz.Evreşe huzurunun, dinlenmecenin yaşanabilir bir beldesi, olarak anılacak, dedi.
Başkan Dr.Ali Kamil Soyuak;
2021 yılı sonuna kadar yapmayı planladığımız projelerimizle hedeflediğimiz yere doğru gidiyoruz, diyor.
Evreşe’de, ekonomiye de canlılık getirecek,işsizliğe son verecek yeni iş sahaları açılmasına da öncülük yaparak vatandaşlarımızın yaşamlarına da yeni katkılar sağlayacağız, diyen Soyuak;”Durmak yok, yola devam!”diyor.
Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Psikoteknik Raporlarının Süresi Uzatıldı

buyukzafer 0

Gelibolu Kızılay Şubesi Kan Alım Kampanyasını Tamamladı

buyukzafer 0

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.