Yazlıkçıların Çoğu İlçemize Yerleşti

Koronavirüs salgının artması nedeniyle ilçemize yazlıkçı olarak gelenlerin sayısında artış gözlendi.Geçen yıla göre Saros ve Marmara Bölgesi’nde kalan yazlıkçı sayısındaki artışın nedeni İstanbul gibi büyük yerleşim yerlerindeki vaka sayısının çoğalması.Vatandaşlar ilçemize nisan ayında İstanbul,Ankara gibi büyük illerden gelip yerleştiklerini ,hastalık nedeniyle de yerleşim yerlerine dönmek istemediklerini, ısınma ihtiyaçlarını da sobayla karşılacaklarını belirttiler.

İlçemiz salgın nedeniyle yazınki nüfus artışını koruyacağı olası bir neden.

İlkbahar aylarında ilçemize gelen yazlıkçılar sonbahar olmasına rağmen ilçemizi terk etmedi. Trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu geçen yıl eylül ayına göre 2’katına çıktı. Birçok yazlıkçının ise Koronavirüs salgını bitene kadar yazlıklarında yaşayacakları öğrenildi.

Yazlık bölgelerdeki esnaflar “Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye’nin bir çok yerinde vakalar artarken beldemizde vaka hiç olmadı bazen de stabil kaldı. Bundan sonra da gerekli önlemleri alarak ilçemizin güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yaz dönemiyle de birlikte artan nüfusa göre yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralları, maske ve hijyen kurallarının hepsi gözetim altında tutuldu. Plajlarda, Pazar yerlerinde, sosyal alanlarda, işletmelerde büyük çaplı denetimler yapıldı Bulaşma riskini önlemek için yetkililer üzerine düşen önlemleri aldı” dedi.

Haber Merkezi