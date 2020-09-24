Gelibolu Laboratuvarı Onaylandı

Hedef İnşaat 3 ay önce açtığı “GELİBOLU BETON” tesislerinin ardından yeni bir yatırımı daha hizmete sokuyor.

İnşaat Müteahhitlerinin işlerinin aksamasına neden olan,yaş beton, karot ve demirkontrolleri için Çanakkale’deki laboratuvarlardan teknik elemanların ilçemize gelmeleri bazen haftalar sonrasına kalıyordu.

Bu sıkıntıyı kökünden halledecek laboratuvar nihayet Gelibolu’ya da açıldı.

Hedef İnşaatın Sanayi Sitesindeki cami karşısına kurduğu Gelibolu Beton Laboratuvarı kuruluşu tamamlandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarınca denetlenen modern labrotuvar onay alarak, tescillendi.

Dün de Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığın da onaylanması ile işlemler tamamlandı.Bundan böyle betona hazırlanan inşaatlar artık günlerce beklemeyecek.

Birgün önce haber vermek yetecek ve ertesi günü betonlarını dökebilecekler.

En son teknoloji ile donatılan laboratuvarda herşey hizmete hazır. Önümüzdeki hafta içinde yapılacak açılışla hizmete başlayacak.

Haber Merkezi