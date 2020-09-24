Çamlıkparkta Temizlik Çalışmaları Yapılıyor

İlçemizin Eski Belediye Başkanlarıından merhum M.Nuri Erer’in adını taşıyan ‘Çamlıkpark’ Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından, başta piknik alanları olmak üzere bölgede bir baştan bir başa çevre temizliğini gerçekleştirdi.

Vatandaşlarımızın bu dönemde daha temiz ve daha sağlıklı bir ortamda dinlenme alanı oluşturmak amacıyla bölgede periyodik olarak temizlik çalışmaları yapıldı.

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamanın, koronavirüs döneminde piknik alanının bakımlı ve temiz görünmesini sağlamak amacıyla da düzenli olarak yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, “Çamlık alanının yanında cadde ve bulvar boylarının bakımına da önem veriyoruz. “dedi.Haber Merkezi