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Katı Atık Birliği Toplantısı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediye Nikah Salonunda Sıfır Atık Sistemi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Özacar’ın birlik başkanlığını yürüttüğü Katı Atık Birliğinin ve Gelibolu Belediye’sinin Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan, 7 aşamalı yol haritası hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu .
Haber Merkezi

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