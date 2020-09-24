Gelibolu Belediye Nikah Salonunda Sıfır Atık Sistemi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Özacar’ın birlik başkanlığını yürüttüğü Katı Atık Birliğinin ve Gelibolu Belediye’sinin Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan, 7 aşamalı yol haritası hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu .
Haber Merkezi
Katı Atık Birliği Toplantısı Yapıldı
Gelibolu Belediye Nikah Salonunda Sıfır Atık Sistemi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Özacar’ın birlik başkanlığını yürüttüğü Katı Atık Birliğinin ve Gelibolu Belediye’sinin Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan, 7 aşamalı yol haritası hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu .