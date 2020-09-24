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CHP İlçe Örgütünden İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca’ya Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri yeni egitim Ogretim yılı dolayısiyla Ilce milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’yı ziyaret ederek ,pandemi döneminin egitime etkileri,onumuzdeki süreç ve ilcemizdeki okul binalaı ile ilgili konular görüşülerek,yeni eğitim öğretim ılında Karaca’ya başarılar dilediler.
Haber Merkezi

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