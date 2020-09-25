Okul ve Eğitim Kurumlarında Çalışacak Personeller Kura Çekimi ile Belirlendi

İlçemizde okul ve eğitim kurumlarında görevlendirmek üzere noter eşliğinde yapılan İŞKUR personel seçim kurası yapıldı.

145 başvuru arasından 31’i temizlik bakım ve onarım, 45 başvuru arasından da 8’i Milli Eğitim Güvenlik Hizmetleri’nde çalışacak olan personel görevlendirmesi yapıldı ve kişi listeleri yayınlandı.

Haber Merkezi