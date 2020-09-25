Toplu Taşıma Araçları ve Ticari Taksiler Dezenfekyte Edildi

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs ile mücadele sürecinde çalışmalarına hız kesmieden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemizde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçları ve ticari taksiler periyodik olarak dezenfekte ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından haftada bir gün düzenli olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriliyor.

Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında ilçemiz genelinde bulunan taksiler ve toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Belediye Temizlik ekipleri ilçemz genelinde taksi duraklarındaki tüm taksileri dezenfekte etmişti.Belediye temizlik ekipleri taksilerin ardından özel toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. Özel toplu taşıma araçların dezenfektesinin ardından ekipler haftada bir gün düzenli olarak toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor.

Dezenfekte çalışmaları devam edecek

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İlçe genelindeki tüm ticari taksilerin dezenfekte işlemleri tamamlandı. Taksilerin ardından,özel toplu taşıma araçları da dezenfekte edildi. Özel Toplu Taşıma araçları hafta bir gün dezenfekte ediliyor. Dezenfekte de yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum hipoklorit denilen çamaşır suyu ve sabun kullanıyoruz. Otobüslerdeki yolcu tutmaçları, koltuklar, havalandırma kapakları, cam ve metal yüzeyler yüzeye uygun ürünler ile rutin olarak dezenfekte ediliyor” denildi.Haber Merkezi